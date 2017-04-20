Tunus Dinarındaki Değer Kaybı

Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Konfederasyonu (UTİCA), ülkenin para birimi dinarın, dolar ve avro karşısında değer kaybına ilişkin açıklama yaptı.



UTİCA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde dinarın değer kaybının büyük bir tehlike olduğu ve yatırımları olumsuz etkileyeceği belirtildi.



Ülkede borçlanmanın artacağı uyarısı yapılan açıklamada, ticaret dengesinde açığın büyüyeceğine ve ülkedeki devlet destekli ürünlerin çoğunun ithalat ile sağlandığına dikkat çekildi.



UTİCA, hükümetten, dinarın değer kaybının nedenlerine ilişkin özellikle iş adamlarına dönük açıklamada bulunmasını talep etti.



Tunus Maliye Bakanı Lemya Zeribi, salı günü yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının, dinarın değer kaybına ilişkin müdahalelerini azaltacağını ancak büyük bir düşüşe izin verilmeyeceğini açıklamıştı.



Öte yandan IMF ile hükümet arasında geçen pazar günü gerçekleştirilen kredi görüşmelerinin ardından yapılan açıklamada, 320 milyon dolarlık kredi açılacağı belirtilmiş ve IMF'nin, döviz kurlarına yönelik, Merkez Bankasının müdahalelerinin azaltılması tavsiyesinde bulunduğu bildirilmişti.



Bugün para piyasalarında dinarın yaklaşık yüzde 4,37'lik kayıp yaşadığı Tunus'ta, avro 2,58, dolar ise 2,41 dinardan işlem gördü.



Dinarın değer kaybı, başta ekonomi ve yatırım çevrelerinde olmak üzere ülke genelinde endişeyle izleniyor.