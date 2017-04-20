Tünelde İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Murgul tünelinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Murgul istikametinden Rize'ye giden Hüseyin Terzi yönetimindeki 53 AJ 766 plakalı araç, karşı yönden gelen Turgay Yılmaz Yıldız kontrolündeki 08 DD 132 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin Terzi ile diğer araçta bulunan Saadet Yıldız (67) olay yerinde hayatın kaybederken Sevinur Yıldız (36) ise kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç içinde bulunan Turgay Yılmaz Yıldız (38), Mustafa Kemal Yıldız (3), Remzi Çağatay Yıldız (1) yaralı olarak Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN