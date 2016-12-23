Tünelde Duvara Yazı Yazan Liseliler Polisi Harekete Geçirdi

Adana'da üç kişinin otoyoldaki tünelin duvarlarına terör örgütünü simgeleyen semboller yaptığı ve çeşitli sloganlar yazdığı ihbarını alan polisler olay yerine gittiklerinde duvarda bambaşka bir tabloyla karşılaştı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi yakınındaki tünelde üç kişinin terör örgütünü simgeleyen semboller yaptığı ve çeşitli sloganlar yazdığı yönünde ihbar aldı.



Bunun üzerine olay yerine çok sayıda terör ve asayiş ekipleri sevk edildi.



Ekipler, şüpheli üç kişiyi tünelin çıkışında yürüdükleri sırada yakaladı.



Sırtlarında çanta bulunan ve hepsi de 17 yaşında olan D.C, İ.Ç. ve K.Y, polislere lise öğrencisi olduklarını, terör örgütüyle ilgili tünelin duvarlarına bir şey yazmadıklarını belirtti.



Polis ekipleri de tünelde yaptıkları incelemede terör örgütüyle ilgili işaret ve yazılara rastlamadı.



Öğrencilerden D.C, olay yerinde gazetecilere, hastaneye gitmek için arkadaşlarıyla okuldan çıktıklarını, otoyolda yürüyerek hastaneye giderken tünelin duvarına kendisinin ve sevdiği kişinin ismini yazıp kalp işareti yaptığını anlattı.



Durumun anlaşılması üzerine öğrenciler serbest bırakıldı.