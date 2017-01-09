Tünel İşçisi Geri Manevra Yapan Kepçenin Altında Kaldı

Denizli'de yapımı devam eden Honaz Dağı Tüneli inşaatında çalışan işçi, geri manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.



Kaza, Ankara ile Antalya karayollarını birbirine bağlayan Honaz Dağı Tüneli Cankurtaran çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmaniye'den Denizli'deki karayolu tünelinde çalışmaya gelen Seyhan Örs (27), geri manevra yapan kepçenin altında kaldı. Arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer işçiler, ağır yaralanan Örs'ü kurtarmada başarılı olamayınca jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Örs'ün öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Örs'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Kepçeyi kullanan operatör gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ