Tune Balans, 11 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sizlerle buluşuyor.



Metin Bahtiyar ve Çağahan Öztürk'ün üyesi olduğu 2012'den bu yana aktif olan grup, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sayısız konser verdi. Çeşitli şarkıları özgün biçimde yorumlayan Balans, Deli Divane coverı ile adını duyurdu. 2016 baharında Ferhan Şeker ve ardından Gökberk Mantar'ın dahil olmasıyla son halini alan grup, adını Tune Balans olarak değiştirip, kendi besteleriyle ve canlı performanslarıyla müzik kariyerine aktif biçimde devam etmekte.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Tune Balans



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır