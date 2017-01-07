Tune Balans, 7 Ocak'ta Hayal Kahvesi Atakent'te sahne alacak.



Metin Bahtiyar ve Çağahan Öztürk'ün üyesi olduğu 2012'den bu yana aktif olan grup, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sayısız konser verdi. Çeşitli şarkıları özgün biçimde yorumlayan Balans, Deli Divane coverı ile adını duyurdu. 2016 baharında Ferhan Şeker ve ardından Gökberk Mantar'ın dahil olmasıyla son halini alan grup, adını Tune Balans olarak değiştirip, kendi besteleriyle ve canlı performanslarıyla müzik kariyerine aktif biçimde devam etmekte.