Tuncer, şampiyonun oğluna kirve oldu!

Kick boksta elde ettiği 4 Dünya 9 Türkiye şampiyonluğuyla adından sıkça söz ettiren İzmirli şampiyon Cesur Turgay'ın oğlunun kirveliğini sanatçı Mahmut Tuncer üstlendi. Mahmut Tuncer Show'a yeni evlilere yardım etmek için bağlanan Turgay, burada Tuncer'den kirvelik sözü aldı.

"BENİM İÇİN ONUR VERİCİDİR"

Şampiyon Turgay, Mahmut Tuncer'in duruşuyla, kişiliğiyle örnek bir sanatçı olduğunu belirterek, "Halka mâl olmuş önemli bir sanatçıdır. Kendisini de yakinen tanırım. Programında yardıma muhtaç olanların elinden tutup onları karanlıktan çıkartıyor. Böyle bir sanatçımızın benim oğlumun kirveliğini yapması benim için onur vericidir. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

