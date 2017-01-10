Tunceli Yaralı Dağ Keçisi Yavrusuna Pülümür Belediyesi Sahip Çıktı

Yaralı dağ keçisi yavrusuna Pülümür Belediyesi sahip çıktı



Tunceli'nin Pülümür İlçesi Turnadere Köyü yakınlarında, köylüler tarafından yaralı olarak bulunan 7 aylık dağ keçisi yavrusuna, Pülümür Belediyesi sahip çıkarak tedavi ediyor.



Pülümür İlçesi'ne bağlı Turnaderek Köyü yakınlarında 2 gün önce yaban havanlarının saldırısı sonucu ağzında ve karnında yaralanan, 7 aylık dağ keçisini bulan köylüler, yavru keçiyi Pülümür Belediyesi'ne getirdi.



Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli halkı tarafından kutsal kabul edilen dağ keçilelerinin korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. CHP'li Belediye Başkanı Tosun, yavru dağ keçisinin tedavisi ve iyileşmesi için hertürlü çabayı göstereceklerini, iyileştikten sonra da bulunduğu yere götürülerek tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti.



Belediye hizmet binası içindeki boş bir odada tedavi altına alınan yavru dağ keçisiyle bizzat ilgilenen Başkan Tosun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Şefliği ile irtibata geçerek tedavi olmasını sağladı. Yaralı dağ keçisi yavrusunun tedavisi ile ilgili gazetecilere bilgi veren Başkan Tosun, "İlçemize bağlı Turnedere Köyü yakınlarında köylüler, bu yavru dağ keçisini yaralı halde bulup bize getirdiler. Biz de derhal tedavisine başladık. Özellikle ağzı çok fazla kanıyordu ve karnında yara vardı. Sanıyorum bir yırtıcı havyan saldırısından kurtulmuş yaralı olarak. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube şefliği yetkililerine haber verdik. Onlar da gelip gerekli müdahaleyi yaptılar. Şu an belediyemize ait bir odada besleniyor ve tedavisi yapılıyor. İlimizde bu dağ keçileri kutsal kabul ediliyor. Halkımız nerde görse koruyor ve sahipleniyor. Biz de bu yavru dağ keçisinin iyileşerek kendi doğal ortamına dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim doğamız bunlarla daha güzel" diye konuştu.