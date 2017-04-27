Tunceli ve Şırnak'ta 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan 2017 tarihinde Şırnak'taki 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde saat 12.50'de, Nezirkına Hudut Bölüğü/Andaç 5 kilometre güneyinde saldırı hazırlığında olan 2 silahlı teröristin tespit edildiği, bölgeye düzenlenen hava harekatı ile teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş altına alındığı belirtildi. Yapılan harekat sonucunda teröristler etkisiz hale getirilirken, bölgedeki iki silah mevziinin de imha edildiği bildirildi.

TUNCELİ'DE 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, 27 Nisan 2017 tarihinde 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51'inci Motorize Piyade Tugay Komutanlığınca Tunceli Hozat'ta yürütülen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı Operasyonu'nda silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu ve Tunceli Pülümür'de eylem hazırlığında olan 2 silahlı bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.