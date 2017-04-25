Tunceli Valisi Kaymak'ın Ovacık Ziyareti

Tunceli Valisi Osman Kaymak, Ovacık ilçesini ziyaret etti.



Beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcısı Selami Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile Ovacık ilçesine giden Kaymak, ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti.



Kaymakam Selim Çomaklı'dan ilçenin genel durumu ve ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Kaymak, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



Daha sonra İlçe Adliyesine geçen Kaymak, burada 18 Nisan'da helikopter kazasında şehit düşenler için düzenlenen programa katılarak dua etti.