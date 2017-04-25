Tunceli Valiliğinden Patlama ile İlgili Açıklama

Tunceli Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlama ile ilgili yaptığı açıklamada türü tespit edilemeyen bir patlayıcı maddenin olaya neden olduğunu bildirdi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Nisan 2017 günü ilimiz Pertek ilçesi Sağman Köyü mevkisinde yaşları 12 ve 6 olan iki çocuk bölgede bulunan dere yatağında oyun oynarken türü henüz belirlenemeyen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastaneye sevk edilen her iki çocuğunda hayati tehlikesi bulunmayıp, tedavilerine devam edilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - TUNCELİ