Tunceli Valiliği: "Olumsuz Hava Şartları Helikopter Kazasına Neden Oldu"

Tunceli Valiliği, 12 personelin şehit olduğu helikopter kazasının olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını duyurdu.



Tunceli Valiliğinden açıklamada, "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan ve daha sonra haber alınamayan Skorsky tipi polis helikopteri ile ilgili arama kurtarma ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saat 16.30 sıralarında Pülümür ilçemize bağlı Sarıgül köyü 2500 rakımlı Mahmutboğazı bölgesinde enkaza ulaşılmıştır. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonucunda olayın herhangi bir terör saldırısı sonucu gerçekleşmediği olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı anlaşılmış, helikopter kazası sonucu 7 polis memuru 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimizi bölgeden alma çalışmalarımız güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimizce devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ