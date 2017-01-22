Tunceli Valiliği: Fetö/pdy Örgütü Depolarında PKK Yayınları Ele Geçirildi

TUNCELİ'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, depo olarak kullanılan 3 ayrı yerde FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait 1133 yayın ve dergiye el konuldu. Buralarda kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen ve kaçırılmak için saklandığı tahmin edilen yaklaşık 300 bin lira değerinde beyaz eşya, mobilya, okul malzemesi bulundu.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 günü düzenlenen darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yürütülen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan örgüt mensubunun alınan ifadesinde ismi geçen 46 kişiden, 9'unun tutuklandığı, 1'inin gözaltına alındığı, 12'si hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ve 24'ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Ayrıca; Tunceli ve 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 20 FETÖ/PDY örgüt mensubu yakalanmıştır. Yakalanan (20) şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bölücü terör örgütüne ait 2 adet yasaklı yayın, 1 ABD doları ve 85 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait yasaklı yayın bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Bahse konu şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 3 ayrı depoda yapılan aramalarda, FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait bin 133 adet yasaklı yayın ve dergiye el konulmuş, depolarda KHK ile kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen ve kaçırılmak için saklanan tahmini değeri 250-300 bin lira olan çok sayıda beyaz eşya, mobilya, okul malzemesi ve muhtelif eşyalara el konulmuştur. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



- Tunceli