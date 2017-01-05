Tunceli'de hayata geçirilecek 12 adet doğa turizm projesini kapsayan "Tunceli Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.



Tunceli Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kış ve doğa turizmi açısından diğer ülkelere göre üstünlüğü olduğunu söyledi.



Tunceli'nin doğal güzellikler açısından önemli potansiyelleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Çiçek, "Biz devlet olarak doğa turizmini geliştirecek altyapı yatırımları yapacağız. Tunceli'de 12 tane proje var. Bunlar toplam 4 milyon liradan fazla bir değer tutuyor ve bunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve Tunceli İl Özel İdaremiz önemli ölçüde finanse etmektedir." dedi.



Çiçek, devletin yapacağı yatırımların ardından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü vurgulayarak, "Bizler devlet olarak altyapıları yapacağız ve özel sektör o alanlara girip mevcut durumunu koruyup daha ileriye götürmek için çabalamalı. Doğa turizmi çevreyi kirletmeyecek, doğayı bozmayacak şekilde hayata geçirilirse ve ekonomik döngüye dönüştürülürse Tuncelililer daha mutlu olacak." diye konuştu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdür Vekili Şevket Bozdağ da Tunceli'nin Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizm Eylem Planı'nın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda hazırlandığını anımsattı.



Hayata geçirilecek eylem planı ile tarihi ve doğal güzellikleriyle zengin bir kent olan Tunceli'nin vizyonun belirleneceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:



"Dünyada turistik tüketim şekillerinde yaşanan gelişmeler alışılmış tatil anlayışını da değiştirmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin beklentileri deniz, güneş ve kum üçgeninden çıkarak tabiatı keşfeden turizm anlayışına dönüşmüştür. Uygulamaya konulan tabiat turizmi master planı ile bakanlığımız dünyada değişen turizm anlayışına paralel olarak eko turizm ile doğa turizmini ülkemizin başlıca turizm kaynakları arasına sokmayı hedeflemektedir. Bu planlar, bir yandan insanların beklentilerine cevap verirken diğer yandan da yöre halkının gelir düzeyini artırıp koruma, kullanma dengesiyle gelecek nesillere bir miras bırakmayı amaçlanmaktadır."



Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez de kentte hayata geçirilecek 12 proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.