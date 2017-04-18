Tunceli şehitlerinden Candaş Kaplan'ın CHP'li belediye meclis üyesinin oğlu olduğu ortaya çıktı



MALATYA - Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Çandaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocağına acı haber verildi. Polis memurlarından Çağdaş Kaplan'ın babasının ise CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kaplan olduğu ortaya çıktı.

Şehit polislerden 24 yaşındaki Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba evine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. İlk önce şehit çağdaş Kaplan'ın, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan'a verildi.

Babası CHP'li belediye meclis üyesi

Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, aileyi ziyaret ederek, baş sağlığı diledi. acı haberin ardından ailenin Tunceli'ye hareket ettiği öğrenildi.

Kardeşi asker

Şehit polis Kaplan'ın bir kardeşi bulunduğu öğrenilirken, kardeşi Çağdaş'ın asker olduğu bildirildi. Çağdaş Kaplan'ın Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Diğer şehit Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber ulaştırıldı. Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın, kısa süre önce Özel Harekat Polisi olduğu ve geçici görev ile Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi.

25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekar olduğu belirtildi.