Tunceli Şehitleri Uğurlanıyor (2)

- Cenazelerden detay

Şehitler için konuşma yapılması

Dua edilmesi

Şehit yakınları

Cenazelerin uçaklara konulması

Şehit yakınlarının uçaklara binmesi

Uçakların havalanması ELAZIĞ - Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 7'si polis 12 kişinin cenazesi düzenlenen tören ardından memleketlerine uğurlandı.