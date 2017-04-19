Tunceli Şehitleri Uğurlanıyor (2)
- Cenazelerden detay Şehitler için konuşma yapılması Dua edilmesi Şehit yakınları Cenazelerin uçaklara konulması Şehit yakınlarının uçaklara binmesi Uçakların havalanması ELAZIĞ - Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 7'si polis 12 kişinin...
- Cenazelerden detay
Şehitler için konuşma yapılması
Dua edilmesi
Şehit yakınları
Cenazelerin uçaklara konulması
Şehit yakınlarının uçaklara binmesi
Uçakların havalanması ELAZIĞ - Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 7'si polis 12 kişinin cenazesi düzenlenen tören ardından memleketlerine uğurlandı.