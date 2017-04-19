Tunceli Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı
Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın naaşı Elazığ’da düzenlenen törenin arından memleketlerine uğurlandı.
Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin arından memleketlerine uğurlandı.
Dün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmişti. 4 saat süre arama kurtarma çalışmasının ardından Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisinde helikopterin enkazı bulunmuş ve 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları bugün sabah saat 06.00 sıralarında 3 helikopterle dağlık alandan alınarak otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.
Hastanede yapılan işlemlerin ardından şehitlerin naaşı morgdan alınarak resmi tören için Elazığ Havalimanına getirildi. Şehitler için havalimanında tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, protokol üyeleri, şehit aileleri, askeri ve emniyet personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende, şehitlerin öz geçmişi okundu.
Törende konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, "Terörle mücadelede ve gerekse bu gibi kazalar sonucu verdiğimiz şehitler ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız etkilemeyecek. Aksine daha sıkı bir şekilde birbirimize kenetlenerek bu zor günleri aşacağımızı ifade etmek isterim. Aziz vatanımız uğruna canını feda etmekte çekinmeyen ve şehit düşen aziz şehitlerimiz geride bıraktığınız aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Bu aziz vatan uğruna canlarını veda eden yiğit kardeşlerin ve bütün şehitlerimizin saygı ve rahmetle yad eder, ruhlarının şad olmasını Allah'tan niyaz ederim" dedi.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşları uçağa götürüldü.
Şehitlerden Hakim Onur Alan Ordu'ya, Astsubay Selim Karaman Çorum'a, polis memuru Ekrem Dereli Balıkesir'e, Ahmet Cihan Kilci Kayseri'ye, Komiser Pilot Abdullah Ortanca İzmir'e, Murat Ködük Kütahya'ya, Azam Gündede Konya'ya, Saadettin Demir Kırşehir'e, Mesut Özdemir'in naaşı Gaziantep'e, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun naaşı ise Çankırı'ya uçakla, şehit polislerden Elazığ nüfusuna kayıtlı olan ancak ailesi Malatya'da yaşayan Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan'ın naaşı da Malatya'ya karayolu ile gönderildi. - ELAZIĞ