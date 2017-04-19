Tunceli şehitleri son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi



ELAZIĞ - Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan 12 kişi için Elazığ'a tören düzenlendi.

Dün, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmişti. 4 saat süre arama kurtarma çalışmasının ardından Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisinde helikopterin enkazı bulunmuş ve 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları bugün sabah saat: 06.00 sıralarında 3 helikopterle dağlık alandan alınarak otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

Hastanede yapılan işlemlerin ardından şehitlerin naaşı morgdan alınarak resmi tören için Elazığ Havalimanına getirildi. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nunda katılımı ile şehitler Hakim Onur Alan, Astsubay Selim Karaman, polis memurları Ekrem Dereli, Ahmet Cihan Kilci, Murat Ködük, Azam Gündede, Saadettin Demir, Mesut Özdemir, Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi.