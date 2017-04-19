Tunceli Şehitleri Elazığ'a Gönderildi
TUNCELİ ŞEHİTLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİTUNCELİ - Tunceli'de şehit düşen 12 kişinin cenazeleri helikopterlerle Elazığ'a gönderildi.
TUNCELİ ŞEHİTLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ
TUNCELİ - Tunceli'de şehit düşen 12 kişinin cenazeleri helikopterlerle Elazığ'a gönderildi.
Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından enkaz alanından çıkarılan şehit cenazeleri helikopterlerle Elazığ Üniversitesi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.