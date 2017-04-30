Tunceli-Pülümür karayolunda bazı araçların geçişine 1 Mayıs tarihinden itibaren izin verilmeyeceği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi ve kent genelinde tesis edilmiş huzur, güven ortamı ile vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.



Bu kapsamda, Tunceli-Pülümür karayolunda araç geçişlerinde düzenleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Tunceli-Pülümür karayolu, güzergah üzerindeki meskun mahallere malzeme taşıyan çekici, tır ve kamyonlar hariç, tüm çekici, tır ve kamyonların geçişine 1 Mayıs günü, saat 00.01'den itibaren iki yönlü olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya kadar alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."