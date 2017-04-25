Tunceli'nin Doğal Güzellikleri Bu Sergide

"Doğadan Sanata Seyyah Fotoğraf Sergisi" ile Fotoğraf sanatçısı Mahmut Boztaş, Tunceli'deki doğal güzellikleri ve canlıların yaşamını Maltepeli sanatseverlerle buluşturdu.



Fotoğraf sanatçısı Mahmut Boztaş'ın "Doğadan Sanata Seyyah Fotoğraf Sergisi" isimli fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Boztaş sergisinde, Türkiye'de ve Avrupa'da zengin fauna ve biyolojik çeşitliğe sahip Tunceli'deki doğal güzelliklere ve canlıların yaşamını yansıtan eserlerine yer verdi.



Fotoğraf sanatına büyük merakı olduğunu belirten Boztaş, "En iyi makine en iyi fotoğrafı çekebilseydi, en iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı yazardı" sözünden hareket ederek, basit bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çalışmalarına başladığını söyledi.



Sergide, Tunceli'nin gizli kalan doğal güzelliklerini, Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan, Tunceli-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki zenginlikleri, bu bölgeden başka hiçbir yerde bulunmayan endemik bitki türlerini, yöreye özgü hayvan türlerini ve yaban hayatını tanıtan fotoğraf çalışmaları sunuldu. Sergi, 29 Nisan'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak. - İSTANBUL