Tunceli Müftülüğü'nden Suriye'ye 3 Tır Yardım

Tunceli Müftülüğü'nden Suriye'ye 3 TIR yardım



TUNCELİ Müftü Vekili Mehmet Şen, Suriye'nin Halep kentinden kaçarak kurtulan mülteciler için Tunceli'de başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 3 TIR ve 1 kamyon dolusu yardım malzemesinin Suriye'nin İdlip kentine gönderildiğini söyledi.



Tunceli Müftü Vekili Mehmet Şen, Tunceli'de Suriye halkı için ilk kez yapılan yardım kampanyası ile 3 TIR ve bir kamyon dolusu yardım malzemesinin toplandığın söyledi. Toplanan yardımların Suriye'nin İdlip kentine ulaştırıldığını belirten Şen, "Tunceli Müftülüğü öncülüğünde, Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi'nin büyük katkılarıyla il genelinde düzenlediğimiz 'Halepte İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyası Tunceli'de bir ilk olmuştur. Kardeş Suriye halkı ve Halep'te zor günler geçirdikten sonra İdilip'teki çadır kente yerleştirilen Suriyeliler için Tunceli müftülüğü olarak bir yardım kampanyası başlattık. Tunceli halkının büyük fedakarlıkları ile 3 TIR ve 1 Kamyon dolusu Gıda ve giyecek ve diğer yardım malzemeleri toplandı. Suriye halkı için Tunceli'de ilk kez böyle bir yardım kampanyası düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığımızı'n Türkiye genelindeki Helep'te İnsanlık ölmesin yardım kampanyasını Tunceli Müftülüğü olarak öncülük ederek Tunceli genelinde biz de yardım kampanyası başlattık. Halep'teki Müslüman kardeşlerimiz için Tunceli halkı büyük fedakarlık göstermiş ve toplanan yardım malzemeleri kardeş Müslüman Suriye halkına ulaştırılmıştır. Bizat Tunceli Müftülüğü görevlileri yardım TIR'ları ile mülteci kamplarına kadar giderek yardımların dağıtımına şahit olmuş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bizzat yerinde görmüş ve izlenimlerini sizlere de aktaracaklardır. Tunceli halkına bu yardımseverlik duyguları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Daha sonra Tunceli Müftülüğü görevlileri, İdilip'deki mültecilerin kaldığı çadır kente götürülen yardımların dağıtımı ve orada yaşanan durum ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.