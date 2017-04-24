Tunceli Merkezli Terör Örgütü Operasyonu

Tunceli merkezli 4 kentte terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandıTunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü...

Tunceli Merkezli Terör Örgütü Operasyonu

Tunceli merkezli 4 kentte terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik Tunceli, Gaziantep, Elazığ ve Antalya'da operasyon gerçekleştirildiği anlatıldı.

Operasyonda 4 zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 4 zanlının polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Tunceli'de terörist unsurların belirlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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