Tunceli Merkezli Terör Örgütü Operasyonu

Tunceli merkezli 4 kentte terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı



Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü TKP/ML Konferans'a yönelik Tunceli, Gaziantep, Elazığ ve Antalya'da operasyon gerçekleştirildiği anlatıldı.



Operasyonda 4 zanlının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.



Açıklamada, 4 zanlının polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.



Tunceli'de terörist unsurların belirlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.