Tunceli Kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine Ait Uçakların Desteğiyle Yürütülen Operasyonda, Saldırı...
Tunceli kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların desteğiyle yürütülen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli kırsalında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların desteğiyle yürütülen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.