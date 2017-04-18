IHAAW171758-GEN/18-04-2017



- Tunceli İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Arslan, helikopter enkazının Sarıgül köyü kırsalında bulunduğunu söyledi. Hüseyin Arslan, ekiplerin 1 kilometrelik mesafedeki kaza yerine ulaşabilmek için iş makinelerile yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Bölgede fırtına ve kar yağışının hakim olduğunu kaydetti. 18.04.2017 17: 17: 58 TSI

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