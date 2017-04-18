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Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı
Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı
TUNCELİ HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI.
18 Nisan 2017 Salı 17:44
TUNCELİ
HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI
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