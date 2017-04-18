SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı; 12 Şehit
Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı; 12 Şehit
(Tür: Yurt)
18 Nisan 2017 Salı 20:57
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9516620] DHA
Tunceli
,
Şehit
5
84
23
CHP'den tüm teşkilatlara talimat: Sokak eylemlerini organize edin!
Bakan Soylu helikopterin düşme nedenini açıkladı
Birbirlerini ıslatıp dans ederken katliam yaptılar: 258 ölü
İtalyan voleybolcuların bu pozu olay yarattı
Tatlıses'in damadı sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı
Dünyanın konuştuğu ölüm, Arda'yı da üzdü
PKK'nın üst düzey 50 sorumlusu silah bıraktı
Kılıçdaroğlu: Bu bir darbedir! Seçimi tanımıyoruz
Gelin ve damat adayının olay yaratacak fotoğrafı
Adanalı oyuncuya yakışır sürpriz! Tüm detay pastada
Türk botu, ihlal yapan Yunan botunun perişan etti!
Defne'nin kızı, paylaştığı fotoğrafla yürek hoplattı
Düşen helikopterdeki 12 şehidin kimlikleri belli oldu
Referandum zaferini, ilginç bir futbol örneğiyle açıkladı
Şenol Güneş dev takasa onay verdi
Reytinglere ambargo koyan İçerde'yi tahtından eden yapım
Polisler şehit olmadan önce helikopterden canlı yayın yapmış!
MHP'li eski başkan, Bahçeli'ye gönderme yaparak istifa etti
Lig sonuncusu takımdan fark yedi
Erhan'a Gülben'i unutturan kadın tanıdık çıktı
Göbeğine laf eden takipçisini yerin dibine soktu
Trump'tan bir gün sonra Putin de referandum zaferini kutladı
Taha Özer'den kız arkadaşıyla birlikte yatak videosu
Formayı kaptırınca eski arkadaşına koştu
Maçtan sonra tanınmaz hale geldi
Talih sonunda yüzüne güldü
Referandum gecesi 'neden daha çok bağırmadın' diyenlere cevap verdi
Ağlatan sahne! Annesi gerçeği öğrenip Mert'i kovdu
İlk düeti olay olmuştu! Cizreli Mehmet Ali'den yeni çalışma
Dışişeri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Referandumda hendek kazılan ilçelerden çarpıcı sonuç geldi!
Gülizar'a tecavüz edip vahşice öldürdü, ifadesi isyan ettirdi
Tunceli'de düşen helikopter TSK'nın gözbebeği 'Kara Şahin' çıktı
UEFA, Beşiktaş - Lyon maçına skandal hakemi verdi
Burak Yılmaz bombası patlıyor
Ayağından vurduktan sonra evini yaktılar
Yılın transferini Türkiye'den yapıyor
Tek hareketle kalecinin aklını aldı
Fettah'a bir değil, iki müjde birden!
Vitor Pereira, yeni takımını da yaktı
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün sandığından çıkan sonuç belli oldu
Ve Polat Alemdar efsanesi geri dönüyor
Kızı Zehra'nın görüntüleri, Hülya'yı çılgına çevirecek
HDP'li vekil adliyede beklerken gözaltına alındı
Türkiye'nin konuştuğu Beratcan cinayetinde karar
AK Parti'den MHP'ye bir taş daha
Reyting rekortmeni dizide nefes kesen idam sahnesi
Referandumda gündem olan engelli vatandaş ilk defa konuştu!
Başbakan, muhalefete zeytin dalı uzattı! İşte uzlaşma mesajları
Cimbom'un aşkı yeniden alevlendi