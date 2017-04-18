Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı; 12 Şehit

Tunceli HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT (ek)(Tür: Yurt)

Tunceli HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT (ek)

(Tür: Yurt)

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Tunceli, Şehit