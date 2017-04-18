SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı; 12 Şehit
Tunceli Helikopter Enkazına Ulaşıldı; 12 Şehit
Tunceli HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT (ek)(Tür: Yurt)
18 Nisan 2017 Salı 20:32
Tunceli
HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT (ek)
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9516550] DHA
Tunceli
,
Şehit
6
90
10
CHP'den tüm teşkilatlara talimat: Sokak eylemlerini organize edin!
Birbirlerini ıslatıp dans ederken katliam yaptılar: 258 ölü
Bakan Soylu helikopterin düşme nedenini açıkladı
İtalyan voleybolcuların bu pozu olay yarattı
PKK'nın üst düzey 50 sorumlusu silah bıraktı
Tatlıses'in damadı sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı
Dünyanın konuştuğu ölüm, Arda'yı da üzdü
Kılıçdaroğlu: Bu bir darbedir! Seçimi tanımıyoruz
Gelin ve damat adayının olay yaratacak fotoğrafı
Adanalı oyuncuya yakışır sürpriz! Tüm detay pastada
Türk botu, ihlal yapan Yunan botunun perişan etti!
Düşen helikopterdeki 12 şehidin kimlikleri belli oldu
Defne'nin kızı, paylaştığı fotoğrafla yürek hoplattı
Referandum zaferini, ilginç bir futbol örneğiyle açıkladı
Şenol Güneş dev takasa onay verdi
Polisler şehit olmadan önce helikopterden canlı yayın yapmış!
Reytinglere ambargo koyan İçerde'yi tahtından eden yapım
Erhan'a Gülben'i unutturan kadın tanıdık çıktı
MHP'li eski başkan, Bahçeli'ye gönderme yaparak istifa etti
Buraya kadarmış! Her şey bitti
Trump'tan bir gün sonra Putin de referandum zaferini kutladı
Lig sonuncusu takımdan fark yedi
Vitor Pereira, yeni takımını da yaktı
Efsane, Cimbom'un yıldızını bombaladı: Beş para etmez
Taha Özer'den kız arkadaşıyla birlikte yatak videosu
Maçtan sonra tanınmaz hale geldi
Formayı kaptırınca eski arkadaşına koştu
Göbeğine laf eden takipçisini yerin dibine soktu
Referandumda hendek kazılan ilçelerden çarpıcı sonuç geldi!
UEFA, Beşiktaş - Lyon maçına skandal hakemi verdi
Tunceli'de düşen helikopter TSK'nın gözbebeği 'Kara Şahin' çıktı
Gülizar'a tecavüz edip vahşice öldürdü, ifadesi isyan ettirdi
Referandum gecesi 'neden daha çok bağırmadın' diyenlere cevap verdi
Ayağından vurduktan sonra evini yaktılar
Ve Polat Alemdar efsanesi geri dönüyor
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün sandığından çıkan sonuç belli oldu
Dışişeri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Yılın transferini Türkiye'den yapıyor
Burak Yılmaz bombası patlıyor
Kızı Zehra'nın görüntüleri, Hülya'yı çılgına çevirecek
Tek hareketle kalecinin aklını aldı
Türkiye'nin konuştuğu Beratcan cinayetinde karar
AK Parti'den MHP'ye bir taş daha
Başbakan, muhalefete zeytin dalı uzattı! İşte uzlaşma mesajları
Reyting rekortmeni dizide nefes kesen idam sahnesi
Ağlatan sahne! Annesi gerçeği öğrenip Mert'i kovdu
Referandumda gündem olan engelli vatandaş ilk defa konuştu!
HDP'li vekil adliyede beklerken gözaltına alındı
İlk düeti olay olmuştu! Cizreli Mehmet Ali'den yeni çalışma
Sarıgül'den YSK'ya eleştiri: Güvenilirliğini ve itibarını kaybetti