Tunceli-Elazığ yolunda tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilen köprüye tuzaklanmış patlayıcı nedeniyle Tunceli-Elazığ karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı



TUNCELİ - Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Seyitli Köprüsü'nün altına tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin fark ettiği patlayıcı imha edilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Seyitli Köprüsü'nün altına tuzaklanmış 3 büyük tüple destekli uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından fark edildi.Patlayıcının fark edilmesinin hemen ardından, Tunceli-Elazığ yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen bomba uzmanları, uzaktan kumandalı patlayıcıyı kontrollü şekilde olay yerinden alınarak, imha edildi.

Patlayıcının imha edilmesinin ardından, Tunceli-Elazığ karayolu tekrar trafiğe açıldı.

(ET-HİV-