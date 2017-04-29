Tunceli-Elazığ Karayolunda Köprüye Tuzaklanan 250 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

TUNCEİ-Elazığ karayolunun 35'inci kilometresi Elmalı Köyü, Til Köprüsü'ne yerleştirilen tahrip gücü yüksek 250 kilo el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından bulunarak imha edildi.



Bugün saat 15.00 sıralarında Tunceli-Elazığ karayolunda arama tarama faaliyeti sürdüren jandarma ekipleri, Til Köprüsü'nün ana ayağına yerleştirilmiş bir patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine karayolunu trafiğe kapatan ekipler, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bölgeye gelerek inceleme yapan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha uzmanları, köprünün ayağına yerleştirilmiş 250 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı ve kablolu olduğunu belirledi. Bombanın tespit edilmesi üzerine bölge güvenlik çemberine alınırken, bomba imha uzmanları köprünün ana ayağına yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Köprünün altından çıkarılan patlayıcı karayoluna 250 metre uzaklıktaki boş arazide fünye ile patlatılarak imha edildi.



Bombanın bulunması nedeniyle 2 saat trafiğe kapatılan Tunceli-Elazığ karayolu ise saat 17.00 sıralarında yeniden trafiğa açıldı. Güvenlik güçleri, dedektör köpekler eşliğinde bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyor. - Tunceli