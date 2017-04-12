Tunceli-Elazığ Arası 30 Dakikaya İniyor

Tunceli-Elazığ arası 30 dakikaya iniyor

2014 yılında yapımına başlanılan Tunceli-Elazığ arasındaki yolun bu yıl tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafe 30 dakikaya düşecek



TUNCELİ - 2014 yılında yapımına başlanılan Tunceli-Elazığ arasındaki yolun bu yıl tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafe 30 dakikaya düşmesi bekleniyor.

Elazığ ile Tunceli arasındaki mesafeyi 20 dakika kısaltan ve 2014 yılında başlanan yoldaki çalışmanın yüzde 70'i tamamlandı. Kentin Elazığ'a olan mesafesini 82 kilometreden 74 kilometreye düşürecek olan yolun maliyetinin 250 milyon lira olduğunu belirtildi.

Yolun son derece büyük öneme sahip olduğunu belirten Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, yolun Elazığ-Erzincan yolunun birleşimini de sağladığını ifade etti.

Başkan Vural, "Yolun bitince Güney'i Kuzey'e bağlayacak. Daha önce bu yolu büyük otobüsler ve tırlar İran'a giderken kullanırlardı. 1974 yılında Keban Baraj Gölü nedeniyle Pertek Köprüsü su altında kaldıktan sonra ulaşım feribotlarla sağlanmaya başlandı. Yolun şu an yüzde 70'e yakın bölümü tamamlanmış durumda. Pertek şehir geçişi ortalama 4,5 kilometre duble yol olacak. Diğeri 14 metre genişliğindeki sıcak asfaltla üç şeritli yol olacak. Tunceli-Elazığ arasındaki mesafe 50 dakikadan 30 dakikaya inecek. Ulaşımı zorlaştıran bir yoldu. Virajlar kalkmış olacak" diyerek bilgi verdi.

Yol yapımının ilçe ekonomisine de büyük katkısı olacağını ifade eden Başkan Vural, "İnşallah Pertek, Çemişgezek ve Hozat yolunun da yapımıyla ulaşımda büyük bir rahatlama olacak. Biz bu yola köprünün ayakları diyoruz. Bu yollar bittikten sonra trafiğe feribotların cevap vermesi söz konusu olmaz. Tüm bunlardan kurtulacağız. Hükümetimize ilimize ve ilçemize büyük yatırımlarından dolayı minnettarız. Her tarafta otoyollar ve köprüler yapılıyor. En büyük beklentimiz köprü. Yol olmadan köprü istemenin çok bir anlamı yok. Bu olduktan sonra sanırım yetkililer de köprünün önem ve aciliyetini anlayacaklardır" diyerek beklentilerini de aktardı.