Tunceli, Eğitimdeki Başarısını Anlattı

Tunceli Valisi Osman Kaymak, eğitimdeki başarısını daha etkin yönetmek ve "eğitimde kent markalaşmasını" başlatmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.



İstanbul'da, Tunceli'nin eğitim alanındaki başarısını markalaştırmak amacıyla "Tunceli ve Eğitim" toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Kaymak, toplumların gelişmesinden en önemli etkenlerden birinin eğitim olduğunu vurguladı.



Gelişmiş toplum ve güçlü devlet yapısının birbirini beslediğini ve beraber büyüyen mekanizma olduğunu belirten Kaymak, toplumun eğitim seviyesi ile bilimde ilerlemesinin devletin gücünü de arttırdığını ifade etti.



Kaymak, yüksek refah düzeyi ve güçlü devletin ancak eğitim seviyesi yüksek bir toplumla mümkün olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Tunceli okuma yazma oranı en yüksek kEn kıymetli hamle de bu imajı rakamlarla tescillemekten gelmektedir. 2016- 2017 eğitim- öğretim yılı TEOG sınav sonuçları henüz netleşmese de Tunceli son 3 yılda üst üste Türkiye birinciliğini elde etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'İllerde Yaşam Endeksi 2015' araştırmasında eğitimde en iyi il unvanını aldı. Üniversitelere yerleştirme sınavında da 6 yılda 64. sıradan ilk 10'a yerleşmeyi başardı. İmajı daha etkin yönetmek ve eğitimde kent markalaşmasını başlatmak amacıyla yola koyulduk."



Tunceli Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu da eğitimdeki başarının markalaşmasını ve mevcut başarıyı yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.



Aslanoğlu, "Tunceli'de toplumun tüm kesimleri eğitimde çok duyarlı ve hassasiyetli olduğunu gösteriyor. İnsanlar geleceğini eğitim üzerinde şekillendirmekte, okur yazara önem vermektedir. Eğitimdeki bu başarıların tesadüf olmadığına inanıyoruz. Başarıya giderken karşımıza çıkan engelleri kaldırmak en büyük sorumluluğumuz."



Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop ise ülkelerde kalkınmanın en önemli malzemesinin insan olduğunu belirterek, "İnsan olmadığı zaman geri kalan hiçbir şeyin bir anlamı olmuyor. Bizde bundan hareketle son bir kaç yıldır eğitim alanında faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık." dedi.