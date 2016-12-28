Tunceli Doğalgaz Dağıtım İhalesi Tamamlandı

Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına sıfır kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesi tamamlandı. EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu başkanlığında Tunceli ili için gerçekleştirilen ihaleye 5 şirket teklif verdi. İhale başlangıcında şirketlerin ihale için sundukları zarfların açılması ile Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Fernas İnşaat AŞ teşekkür mektuplarını sunarak, teklif vermeden ihaleden çekildiklerini bildirdi.



3 şirketin ihaleye devam etmesinin ardından açık eksiltmenin birinci turunda Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ temsilcisi teşekkür ederek ihaleden çekildiklerini açıkladı.



48 tur süren açık eksiltmede en düşük fiyatı ise kilovatsaat başına 0,000 kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi. Söz konusu şirketin sunduğu en düşük bedel 8 yıl boyunca geçerli olacak. 8 yılın sonunda ise EPDK tarafından belirlenecek tarifeyle yenilenecek. - ANKARA