Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tunceli Doğalgaz Dağıtım İhalesi Tamamlandı
Ara
BİST 77.142 %0,58
DOLAR 3,5463 %0,70
EURO 3,6862 %0,10
PARİTE 1,0391 %-0,62
ALTIN 129,85 %0,68
FAİZ 10,54 %2,23
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tunceli Doğalgaz Dağıtım İhalesi Tamamlandı

Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına sıfır kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi.

Tunceli Doğalgaz Dağıtım İhalesi Tamamlandı

Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına sıfır kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesi tamamlandı. EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu başkanlığında Tunceli ili için gerçekleştirilen ihaleye 5 şirket teklif verdi. İhale başlangıcında şirketlerin ihale için sundukları zarfların açılması ile Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Fernas İnşaat AŞ teşekkür mektuplarını sunarak, teklif vermeden ihaleden çekildiklerini bildirdi.

3 şirketin ihaleye devam etmesinin ardından açık eksiltmenin birinci turunda Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ temsilcisi teşekkür ederek ihaleden çekildiklerini açıkladı.

48 tur süren açık eksiltmede en düşük fiyatı ise kilovatsaat başına 0,000 kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi. Söz konusu şirketin sunduğu en düşük bedel 8 yıl boyunca geçerli olacak. 8 yılın sonunda ise EPDK tarafından belirlenecek tarifeyle yenilenecek. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>