Tunceli Doğalgaz Dağıtım İhalesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına sıfır kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi. İhalenin onay süreci tamamlandıktan sonra şirket, Tunceli'de gazın birim fiyatı dışında dağıtımından 8 yıl süreyle ücret almayacak.



EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu başkanlığını yaptığı ihaleye 5 şirket teklif verdi. Söz konusu şirketlerin evrakının bulunduğu ilk zarfların açılmasının ardından Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Fernas İnşaat AŞ teşekkür mektuplarını sunarak, teklif vermeden ihaleden çekildi.



Daha sonra teklifleri ihale şartnamesine uygun bulunan 3 şirketin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduğu ikinci zarflar açıldı. İkinci zarfların açılmasının ardından 3 teklif sahibi Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti temsilcileri açık eksiltmeye davet edildi.



Açık eksiltmenin birinci turunda Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ temsilcisi teşekkür ederek ihaleden çekildi.



Açık eksiltmenin 47. turunda Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti kilovatsaat başına 0,005, Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti ise 0,000 kuruş birim hizmet amortisman bedeli verdi.



48. turda Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti temsilcisi ihaleden çekildiklerini açıkladı. Böylece ihalede en düşük teklifi kilovatsaat başına sıfır kuruş ile Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti verdi.



Alınan teklif 8 yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre sonunda dağıtım bedeli EPDK tarafından belirlenecek tarifeyle yenilenecek.