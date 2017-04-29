Tunceli'deki Terör Operasyonu

Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda 9 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 2 el bombası ve bu silahlara ait mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Aliboğazı bölgesinde 27 Nisan'da terör örgütlerine yönelik 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığının sevk ve idaresinde "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85" operasyonu başlatıldığı anımsatıldı.



Tunceli'de terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Aliboğazı bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetinde 9 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, 4 roketatar sevk fişeği, 438 kalaşnikof fişeği, 37 M-16 fişeği, 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 38 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, el telsizi bağlantılı el yapımı patlayıcı devresi, güneş paneli, jeneratör, 5 palaskaya takılı kütüklük, televizyon, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Malzemelere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuştur."



Açıklamada, bölgede devam eden operasyonlarda son 3 günde 27 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.