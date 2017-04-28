Tunceli'deki Terör Operasyonu

Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde devam eden operasyonda, aralarında terör örgütüne 14 yıl önce katılan sözde Ovacık sorumlusu kadın teröristin de bulunduğu 5 kadın teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği belirtildi.



Bu kapsamda, 27 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik Aliboğazı bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tunceli Aliboğazı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda bugün güvenlik güçlerimizce teröristlere ait bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile saat 18.00 sıralarında sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 5 bayan terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü olarak el geçirilen teröristlerden birinin 14 yıldır bölgede faaliyet yürüten terör örgütünün sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ilimizde bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bayan ve 1 erkek terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 4 erkek terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur."



20 terörist etkisiz hale getirildi



Aliboğazı bölgesinde dün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda dün 2 terörist ölü ele geçirilmiş, 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist teslim olmuştu.



Bugün devam eden operasyonda ise 6 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 2 gündür bölgede devam eden operasyonda, aralarında terör örgütüne 2003 yılında katılan ve aralarında sözde Ovacık sorumlusu "Hindistan" kod adlı Hindistan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 20 terörist etkisiz hale getirildi.