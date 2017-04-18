Tunceli'deki Şehit Ateşi Kayseri'ye Düştü- Ek Fotoğraf

Tunceli'deki Şehit Ateşi Kayseri'ye Düştü- Ek Fotoğraf

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Tunceli, Kayseri, Şehit, Ateş