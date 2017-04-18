SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Tunceli'deki Şehit Ateşi Kayseri'ye Düştü- Ek Fotoğraf
Tunceli'deki Şehit Ateşi Kayseri'ye Düştü- Ek Fotoğraf
18 Nisan 2017 Salı 18:10
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9516052] DHA
Tunceli
,
Kayseri
,
Şehit
,
Ateş
7
74
1
Kılıçdaroğlu: Bu bir darbedir! Seçimi tanımıyoruz
Birbirlerini ıslatıp dans ederken katliam yaptılar: 258 ölü
Düşen helikopterdeki 12 şehidin kimlikleri belli oldu
İtalyan voleybolcuların bu pozu olay yarattı
Son dakika! Bakan Soylu askeri helikopterin düşme nedenini açıkladı
Helikopter kazasından kahreden haber: 12 şehit
Defne'nin kızı, paylaştığı fotoğrafla yürek hoplattı
PKK'nın üst düzey 50 sorumlusu silah bıraktı
İşte Tunceli'de düşen helikopterden ilk görüntüler
TBMM, OHAL'in süresini 3 ay daha uzattı
Reytinglere ambargo koyan İçerde'yi tahtından eden yapım
Müstakbel damadı, fotoğraf paylaşıp acil çağrı yaptı
Dünyanın konuştuğu ölüm, Arda'yı da üzdü
Referandumun ardından MHP'den toplu istifa geldi!
Gelin ve damat adayının olay yaratacak fotoğrafı
Referandum gecesi 'neden daha çok bağırmadın' diyenlere cevap verdi
Tarihi maçta Beşiktaş'a ilaç gibi haber
Erhan'a Gülben'i unutturan kadın tanıdık çıktı
Gülizar'a tecavüz edip vahşice öldürdü, ifadesi isyan ettirdi
Türkiye'nin konuştuğu Beratcan cinayetinde karar
Survivor'a kimin veda edeceğini önceden biliyor! Yine isim verdi
Efsane, Cimbom'un yıldızını bombaladı: Beş para etmez
Dünyada ilk, Türkiye'de tek! İlgi yağıyor
Reyting rekortmeni dizide nefes kesen idam sahnesi
Referandumu bilen isim açıkladı: AK Parti ve MHP ne kadar fire verdi?
Altın güne düşüşle başladı
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
Gölde cesedi bulunan Serpil'in üvey ve öz annesi birbirine düştü
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu
Sosyetenin gözde ismi, Bebek'te ortalığı birbirine kattı
Maçtan sonra tanınmaz hale geldi
Ağlatan sahne! Annesi gerçeği öğrenip Mert'i kovdu
16 yaşıdaki çocuğun yaptığı eşek şakası ölümlü bitti
Ve Polat Alemdar efsanesi geri dönüyor
Talih sonunda yüzüne güldü
Setteki şakanın sonu kötü bitti! Hastaneye kaldırdılar
İspanyol devi, Trabzonsporlu yıldızın peşine düştü
Kızı Zehra'nın görüntüleri, Hülya'yı çılgına çevirecek
UEFA, Beşiktaş - Lyon maçına skandal hakemi verdi
Burak Yılmaz bombası patlıyor
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün sandığından çıkan sonuç belli oldu
Lig sonuncusu takımdan fark yedi
Şenol Güneş dev takasa onay verdi
Buraya kadarmış! Her şey bitti
AK Parti'den MHP'ye bir taş daha
Nisan ayında yağan kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı
Advocaat derbide sürprize hazırlanıyor
Referandumda çakılan Adil Gür, sessizliğini bozdu: İtibar kaybettik
Dünyanın en talihsiz insanları!
İstanbul Adliyesi'nde referandum gerginliği!