Tunceli'deki Operasyondan Dönen Askerler Davul Zurnayla Karşılandı

Tunceli'deki operasyondan dönen askerler davul zurnayla karşılandı.

Tunceli'deki operasyondan dönen askerler davul zurnayla karşılandı

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