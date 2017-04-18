Tunceli'deki Helikopterin Radardan Kaybolması

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden bugün 11.40 sıralarında havalanan ve 10 dakika sonra radardan kaybolan helikoptere ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Valilik yetkilileri, radardan kaybolan ve düştüğü tahmin edilen helikopterle ilgili, helikopterdeki personelin 112'yi aradığı ve yaralılar olduğu bilgisinin doğru olmadığını bildirdi.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmişti. İçerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelin bulunduğu helikopterin Pülümür ilçesi Kocatepe mevkii civarında dağlık alanda olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendiriliyor.



Erzurum, Elazığ, Diyarbakır ve Tunceli'den bölgeye İl Afet Acil Durumu Müdürlükleri (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Komuta Merkezlerine bağlı çok sayıda kurtarma ekibi ile ambulansın gönderildiği henüz, helikoptere ulaşılamadığı belirtildi.



Öte yandan Tunceli Valiliği yetkilileri, helikopterdeki personelin Tunceli 112 Acil Komuta merkezini aradığı ve yaralılar olduğu bilgisinin doğru olmadığını, henüz helikoptere ulaşılamadığını, bulunduğu bölgenin koordinatlarının tespit edildiğini kaydetti. - TUNCELİ