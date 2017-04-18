Tunceli'deki Helikopterin Radardan Kaybolması

Tunceli'deki helikopterin radardan kaybolması TUNCELİ - Tunceli'de içerisinde 12 kişinin bulunduğu radardan kaybolan ve düştüğü tahmin edilen helikoptere ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Tunceli'deki Helikopterin Radardan Kaybolması

Tunceli'deki helikopterin radardan kaybolması TUNCELİ - Tunceli'de içerisinde 12 kişinin bulunduğu radardan kaybolan ve düştüğü tahmin edilen helikoptere ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.
Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan çok sayıda sağlık ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

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Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyarbakır, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Sağlık, Afad
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