Tunceli'deki helikopterin radardan kaybolması



TUNCELİ - Tunceli'de içerisinde 12 kişinin bulunduğu radardan kaybolan ve düştüğü tahmin edilen helikoptere ulaşmak için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan çok sayıda sağlık ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.