Tunceli'deki Helikopterin Radardan Kaybolması

Tunceli'de içerisinde 12 personelin bulunduğu helikopterle radar bağlantısı kesilmesinin ardından bölgeye Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır'dan çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmişti. İçerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 Astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelin bulunduğu helikopterin Pülümür ilçesi Kocatepe mevkii civarında dağlık alanda olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.



Tunceli'den kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiği, ancak henüz bir sonuç alamadığı bildirildi. Elazığ ve Diyarbakır'dan da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yola çıktı. - TUNCELİ