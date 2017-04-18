Tunceli'deki Helikopter Kazasından İlk Görüntüler

Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olaydan ilk görüntüler geldi.

Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olaydan ilk görüntüler geldi....

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Tunceli, Şehit, Kaza
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