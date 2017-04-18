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Tunceli'deki Helikopter Kazasından İlk Görüntüler
Tunceli'deki Helikopter Kazasından İlk Görüntüler
Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olaydan ilk görüntüler geldi.
18 Nisan 2017 Salı 17:59
Tunceli
'de helikopterin düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu olaydan ilk görüntüler geldi....
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