Ünlü İsimler, Tunceli'den Gelen Kara Haber Sonrası Yasa Boğuldu

Tunceli'de meydana gelen ve 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel olmak üzere 12 kişi şehit olduğu helikopter kazası sonrası ünlü isimler duydukları üzüntüyü Instagram paylaşımlarıyla dışa vurdu.

Üzüntüsünü dile getiren ünlü isimler arasında Sibel Can, Petek Dinçöz ,Deniz Akkaya, Emine Ün ve Alişan yer aldı.

İşte ünlülerin feci kazayla ilgili paylaşımları:









