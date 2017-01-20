Tunceli'de "Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Değerlendirme" Toplantısı

Tunceli'de, İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikte yapılan toplantıda konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, Tunceli'nin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini görüşüp değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan strateji sayesinde, ilin yatırım, destek ve tanıtımına ilişkin gündemini sunmayı amaçladıklarını belirten Vali Kaymak, şunları kaydetti:



"Bu çalışma ildeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların ortak gündemi, yol haritası ve odak noktası olacaktır. Yatırım destek kavramı ile özel sektör yatırımcısına yönelik her tür tedbir ve eylem planı ifade edilirken, tanıtım kavramı ile kente yatırım çekmek amacıyla yatırımcılara yönelik yürütülen her türlü tanıtım faaliyetlerinden bahsediyoruz."