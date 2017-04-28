Tunceli'de Yarı Olimpik Havuzda Dört Mevsim Yüzme Keyfi

FATMA ÇIRAY - Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kapalı yüzme havuzu olmayan Tunceli'de yaptırılan, bünyesinde biri yarı olimpik olmak üzere iki yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve kafe bulunan modern tesis, halkın ve sporcuların hizmetine sunuldu.



Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 dönüm araziye Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan ve 5 milyon liraya mal olan tesisin helikopter kazası nedeniyle ertelenen resmi açılışının kısa zamanda yapılacağı bildirildi.



Haftanın altı günü açık olan, özellikle yüzme branşında sporcu yetiştirilmesine büyük katkı sağlaması beklenen tesis, müsabakalara da ev sahipliği yapacak.



Daha önce sadece yaz aylarında Munzur ve Pülümür çaylarında antrenman yapabilen sporcular, tesis sayesinde yarı olimpik havuzda dört mevsim kulaç atarak yüzmenin keyfini yaşayacak.



Bütün vatandaşların yararlanabildiği tesiste, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli de hizmet sunumunda görev alıyor.



"Tesis, halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte"



Tunceli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Ergin Açıkbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca inşa ettirilen tesisin, Tunceli'ye yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olduğunu söyledi.



Son birkaç yılda sportif faaliyetlere yönelik çok ciddi yatırımlar yapıldığı belirten Açıkbaş, "Devletimiz, son yıllarda ilimize sportif faaliyetlere yönelik çok ciddi yatırımlar yaptı. Bunlardan biri de yarı olimpik yüzme havuzu. Modern ve kullanışlı yapısıyla halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir tesis." ifadesini kullandı.



Açıkbaş, tesisin modern bir anlayışla inşa edildiğine işaret ederek, şu bilgileri aktardı:



"Tesisimizde iki yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve kafe gibi halkımızın yararlanabileceği birçok bölüm var. Haftanın 6 günü tüm vatandaşlarımız tesisten yararlanabilir. Çarşamba günleri sadece erkekler, cumartesi günleri sadece bayanlar hizmet alacak, geri kalan günlerde ise karma şekilde vatandaşlarımız gelip buradan yararlanabilir. Tesisin açıldığını duyan vatandaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici."



Tesiste, yüzme alanında sporcu yetiştirilmesi için çalışmalara başladıklarını bildiren Açıkbaş, ziyaret edilecek okullarda belirlenecek yetenekli çocukların bu branşta yetiştirileceğini sözlerine ekledi.



"Bu tesise gerçekten ihtiyaç vardı"



Kent sakinlerinden Sinem Polat da Tunceli'de böyle bir tesise ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İlimizin sosyal imkanları kısıtlı. Yüzebilmek için havaların ısınmasını beklemek zorunda kalıyorduk. Şimdi yüzerek hem eğleniyoruz hem de zayıflamak için oldukça işe yarıyor." ifadesini kullandı.