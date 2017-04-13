Tunceli'de Veteriner ve Çiftçilere Seminer Verildi

Tunceli'de, buzağı ölümleri üzerine eğitim semineri verildi.



Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Tunceli'de il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerle, kentteki yetiştiricilere buzağı ölümleri ve ishalleri hastalığı hakkında eğitim semineri verildi.



Seminerde konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, "Bir işletmenin kar payı, süt ve buzağı üretimi ile ilgilidir. Eğer bir işletme düvesinden her yıl bir buzağı alamazsa zarara girmiş olur. O yüzden buzağı ölümleri işletme ekonomisini önemli oranda etkilemektedir" dedi.



Buzağı ölümleri ve ishallerinin aktarıldığı seminerde, Deli Dana olarak bilinen BSE hastalığında numune alma ve gönderme usulü hakkında da bilgilendirme yapıldı. - TUNCELİ