Tunceli'de "Vefa Projesi"

Tunceli Belediyesi kent merkezinde kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi yaşlılara, evde temizlik, kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için "Vefa Projesi" başlattı.



Tunceli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyacı olan yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek, sevinçlerine ve üzüntülerine ortak olmak için "Vefa Projesi"nin başlatıldığı, proje ile belediye ekiplerinin ihtiyaç sahibi yaşlıların evini temizleyerek yemek ve kuru gıda yardımında bulunduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak'ın projeyle ilgili şu görüşlerine yer verildi:



"Yaşlılar dün ile bugün arasında köprü vazifesi gören en değerli varlıklarımızdır. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak bizlerin öncelikli ve insani görevleri arasındadır. Yaşlılık, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara aktarıldığı anlarla yaşanılan bereketli bir dönemdir.



Unutmayın ki, bir gün herkes yaşlanacaktır. Toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilincinde olarak tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Projemiz ile artık yaşlılarımız yalnız değil. Sosyal belediyecilik kapsamında tüm yaşlılarımızın yanında olmayı ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz."