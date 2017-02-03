Tunceli'de Teröristlere Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 9 piknik tüpü ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün merkeze bağlı Merment Deresi mevkiinde 'Şehit J.Uzmn.Çvş Sinan Oruç-56' adı verilen operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlere ait 9 piknik tüpü ve çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.



1 TERÖRİST YAKALANDI



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir teröristin yakalandığı belirtilerek, "İstihbarat kuruluşlarımızın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 1 örgüt mensubu gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.



- Tunceli