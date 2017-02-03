Tunceli'de Teröristlere Ait Tüp ve Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

Tunceli'de düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-56 Operasyonu'nda 9 piknik tüpü ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz merkez Merment Deresi mevkiinde 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-56 Operasyonu kapsamında 9 adet piknik tüpü ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi. - TUNCELİ